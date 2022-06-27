«الأورمان»: تركيب وصلات مياه وتسليم أكشاك وقروض لغير القادرين بالمنيا

أعلن مكتب جمعية الأورمان بالمنيا، تنفيذ مشاريع تنموية لغير القادرين بقرى وعزب ونجوع المحافظة، خلال شهر يونيو الجاري، شملت إعادة إعمار وتركيب وصلات مياه وتسليم أكشاك وقروض حسنة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى.

تسليم 5 قروض مشاريع تنموية لذوى الهمم

وذكر بيان صادر عن الأورمان، أنه خلال الشهر الجاري تم توصيل وصلات مياه شرب نقية لـ 500 أسرة، وتسليم 5 قروض مشاريع تنموية لذوى الهمم، وتسليم 4 أكشاك فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم وتمكين ذوى الهمم، واستكمال إعادة إعمار وتأهيل 71 منزلا بقرية الناصرية مركز بني مزار، والإعتزاز بمركز سمالوط، والسنبلاوين بمركز أبوقرقاص.

توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الخدمات المقدمة جاءت استكمالًا لجهود الجمعية التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران، وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

وأضاف «شعبان»، أن هناك تعاونا وثيقا بين الجمعية ومحافظة المنيا التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الأورمان، منوها أن الجمعية تقوم بعمل مسح إجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المنيا.