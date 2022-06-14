توزيع 3617 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا في قنا

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا، إنه يجرى العمل حاليًا على المتابعة الشهرية لرؤوس المواشي المُسلمة للأسر المعيلة والأولى بالرعاية بقرى مراكز المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وجمعية الأورمان.

توزيع رؤس الماشية

وأكد حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، أنه على مدار الأعوام السابقة جرى توزيع 3617 رأس ماشية للأسر المعيلة والأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة، بعد بحوث اجتماعية أشرفت عليها المديرية، وتوزيعها بالتعاون مع جمعية الأورمان والجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري.

تقديم التغذية الكاملة والعلف

في السياق نفسه أفاد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الاورمان، أنه مع تسليم رؤوس المواشي، جرى تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية وذلك لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم .

وأوضح فؤاد، إلى أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها.

تذليل العقبات أمام عمل الجمعية

وأشار فؤاد إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة قنا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأ يتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .