حظك اليوم برج الثور الأحد 26-6-2022 مهنيا وعاطفيا

صرحت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد لمولود برج الثور أنه اليوم الأحد على الجانب العاطفي والمهني أنك اليوم ستتصرف بجراءه وتنطلق على كافة الأصعدة، إذ يعرف عن مواليد هذا البرج أنهم يفضلون الانطلاق، كما أنه يحارب من أجل الحفاظ على علاقاته الاجتماعية والمهنية والأسرية، وعليه أيضا أن يحافظ على اللباقة والجاذبية، ومواصلة الاهتمام بتنمية مهاراته المهنية والشخصية، التي تساعده على تحقيق النجاح.

برج الثور ويعرف عن سيدة برج الثور أنها لا تجيد البخل كما أنها غير منفقة ببذخ فدائما تفكر فيما تنفق فهي من الأبراج التي تقلق إذا شعرت أن أموالهم أوشكت على النفاذ فدائما تجد الأمان في وجود أموال تنفق منها ولهذا تجدها من الأشخاص الذين ينجحون للغاية في مهامهم الوظيفية كونها تحقق لهم الأمان المادي.

كما يعرف عن سيدة برج القوس أنها صبورة للغاية ولكن هذا الصبر إذ نفذ ستجد فسك أمام المثل القائل اتقي شر الحليم غذ غضب فهذه السيدة لا تجيد التحكم في أعصابها إذا خرجت عن السيطرة.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

مولود برج الثور من الأبراج مهنيا وعمليا، اليوم الأحد ستجد القمر في منزلك الثاني وهذا يدفعك نحو التصرف بجرأة، لكن انتبه كي لا تقع في أخطاء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وبحسب الفلك، فإن حظك اليوم مولود برج الثور يخبرك على الجانب العاطفي أن تحافظ اليوم على اللباقة ولا تتسرع في ردودك وكلامك.