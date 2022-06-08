مصرع وإصابة 9 أشخاص بينهما أطفال بوقائع متفرقة خلال 24 ساعة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، عدة وقائع مختلفة ما بين غرق ومشاجرة وصعق بالكهرباء، فضلا عن أكثر من حادث تصادم ليلقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم أطفال فيما يصاب 5 آخرين خلال الحوادث المتفرقة.

إصابة مسن بطعنة لخلاف على حد أرض زراعية

بدأت الواقعة الأولى بوصول «الديب ع م ا»، 50 عاما، عامل، إلى سوهاج الجامعي مصاباً «بجرح طعني أسفل الإبط الأيسر» وأفاد باتهام «محمد س ه ع»، 23 عاما، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات على فاصل حد بأرضهما الزراعية وقد تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى طما

وبالواقعة الثانية استقبل مستشفى طما المركزى «حمد الله» 24 عاما، جثة هامدة، بسبب صعق كهربائي، وأفاد والده «أحمد ع ح ا»، 59 عاما، عامل، أن نجله عامل باليومية «شيال» بمطحن لتجميع القمح وأثناء قيامه بنقل القمح سقطت منه شيكارة فقام بالاستناد على إحدى الحوائط يتدلى منه سلك كهربائي فحدث له صعق كهربائي، ما أدى إلى وفاته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «صدمة عصبية وتوقف عضلة القلب» نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع وإصابة شخصين بحادث تصادم بالبلينا

وشهد مركز البلينا بمحافظة سوهاج الواقعة الثالثة عند وجود حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز البلينا.

أثناء سير السيارة نصف نقل محملة بأدوية ومستلزمات طبية، قيادة «حامد ا ر ع»، 46 عاما، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالسيارة نقل بمقطورة محملة بالأسمنت قيادة «خالد ع»، 52 عاما، سائق، ونتج عن الحادث وفاة «محمد ا ب ع»، 40 عاما، صيدلي، من مستقلى السيارة الأولى وإصابة قائد السيارة الأولى بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسري، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى أبو تشت المركزي بقنا.

إصابة ثلاثة بحادث تصادم بالعسيرات

وبالواقعة الرابعة حادث تصادم أيضا بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج حيث وقع حادث تصادم بطريق جرجا - سوهاج دائرة مركز العسيرات، وتبين أنه أثناء سير السيارة «ميكروباص» قيادة «عبد الرحمن ا» 30 عاما، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ميكروباص قيادة «كريم م ع ج» 42 عاما، سائق، وقد نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى " بكدمات متفرقة بالجسم و«حمام ج» بجرح رضي أعلى الجبهة وكدمه وتورم أسفل العين والأنف من مستقلي السيارة الثانية وقد تم نقلهما لمستشفى جرجا العام، و«نورهان» طالبة بكلية الآداب بكسر بالساق اليمنى من مستقلي السيارة الأولى، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع طفلتين غرقا بأخميم

بينما شهد مركز أخميم بمحافظة سوهاج الواقعة الخامسة عند غرق طفلتين أبناء عمومة أحدهما سبعة سنوات والأخرى خمسة سنوات ، لقين مصرعهما غرقا أثناء لهوهما بنهر النيل أمام منزلهما بنجع الكمايلة بقرية الكولة مركز أخميم بمحافظة سوهاج وجارى البحث عنهما لإنتشال الجثامين حيث جرفتهما المياه بعيد .