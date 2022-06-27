توزيع درجات امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2022

يحرص الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي لدفعة 2022، على معرفة توزيع درجات المواد المختلفة للثانوية العامة، وخاصةً امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الألماني»، الذي سيعقد اختبارها غدًا الثلاثاء 28 يونيو 2022، لذا تقدم لكم جريدة وموقع «الوطن»، توزيع درجات امتحان اللغة الألمانية.

توزيع درجات امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2022

وقال محمد حسني، المعلم خبير في مادة اللغة الألمانية لـ «الوطن»، إن توزيع درجات امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة، يأتي كالتالي:

- الدرجة النهاية الكبرى 40 درجة.

-الدرجة النهاية الصغرى 20 درجة.

- اجمالي عدد الأسئلة 33 سؤالًا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 26 سؤالا.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 7 أسئلة.

- مدة الإجابة عن الامتحان ساعتين كاملتين.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 من غير دخول يد بشرية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الامتحانات يتم تصحيحها بشكل إلكتروني، بعيداً عن أية تدخلات بشرية، بعدما نجحت منظومة التصحيح الرقمية في امتحانات العام الماضي للثانوية العامة، فالتصحيح الإلكتروني داخل المركز القومي للامتحانات بالمدينة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانطلقت أمس الأحد الموافق 26 يونيو 2022، امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية، على أن تكون البداية بمادة اللغة العربية لجميع الطلاب، في الشعبة الأدبية والعلمي علوم والعلمي رياضة، وذلك بنظام أسئلة يعتمد على «البوكليت»، والإجابات تكون في «البابل شيت».

كما أنه وفقًا لتصريحات مختلف المحافظين أمس، فإن هناك توفير لكل سبل الدعم، داخل لجان الثانوية العامة، للطلاب، فهناك العديد من وسائل التهوية، وتوفير الكم الهائل من زجاجات المياه اللازمة لاجتياجات الطلاب، أثناء تأدية الامتحان.