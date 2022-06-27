استقرار الأمواج بشواطئ الإسكندرية اليوم.. وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

شهدت شواطئ الإسكندرية حالة من استقرار الأمواج، اليوم الاثنين، مع وجود رياح لطيفة ينتج عنها أمواج خفيفة إلى متوسطة، ترتفع قليلا في شواطئ غرب الإسكندرية، مع درجة حرارة بلغت 29 درجة.

يوم مثالي على شواطئ الإسكندرية

واعتبرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن تلك المعطيات تبشر بيوم مثالي للاستمتاع بالشاطئ والجلوس على الرمال، للتمتع بصفاء الذهن أمام الأمواج المتتالية بصوتها العذب، الذي يلمس القلوب وينقل المصطافين لعالم مليء بالهدوء والاسترخاء والسكينة.

وشهدت الشواطئ نسبة إشغال بسيطة، مقارنة بالأيام الماضية، نظراً لارتباط كثير من المواطنين بأعمالهم خلال منتصف الأسبوع، إضافة إلى امتحانات الثانوية العامة التي حدت من عمليات السفر إلى الإسكندرية خلال الفترة الرهنة.

معايير التعامل على شواطئ الإسكندرية

ووضعت إدارة مصايف الإسكندرية عددا من القواعد للمصطافين، تتمثل في الحقوق والواجبات، منها: «ماتسمحوش لحد يفرض عليكم تدفعوا إكرامية.. وكلمونا فورا لو حصل، متسمحوش للعامل يحط شمسية قدامكم ويعكر عليكم فرصة الاستمتاع باليوم وكلمونا فورا لو حصل، مترموش أكياس الشيبسي والعصير وأي مخلفات فى البحر وعلى رملة الشاطئ، متطلعوش بره الشاطئ بملابس البحر».

أرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

جدير بالذكر، أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف أعلنت مسبقا استعدادها الكامل لتلقي شكاوى المواطنين في حالة عدم حصولهم على مميزات الحجز الإلكتروني واستفساراتهم، وذلك على أرقام الشكاوى التالية بالقطاع الشرقي: 01270746490 - 0128925266 - 01119555946 - 01501297888.

أما أرقام الشكاوي بالقطاع الغربي، فهي:

012252676 - 0122 003 0103 - 0120 398 6324 - 0122 226 5034.