مستجدات حالة محمد ثروت الصحية بعد جراحة القلب.. يستكمل علاجه بالخارج

كشف المطرب أحمد محمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت عن مستجدات حالة والده الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

تطورات الحالة الصحية لـ محمد ثروت

قال أحمد ثروت لـ«الوطن»، إن أمرًا مفاجئًا حدث للوالد اضطر الأطباء لإدخاله على الفور غرفة العمليات لإجراء جراحة في القلب، موضحًا أن الفنان محمد ثروت خرج من العناية المركزة، وحاليًا يتعافى في إحدى غرف المستشفى بعد جراحة القلب وحالته الآن مستقرة وجيدة.

وأكد أحمد ثروت أن والده من الأشخاص الرياضيين لكنه استيقظ صباحًا في أحد الأيام وهو يشعر بألم في الصدر وتم الكشف طبيًا عليه، وتبين أن هناك انسداد في شريان بالقلب بنسبة ٩٩٪ ولابد من دخوله لغرفة العمليات.

وأضاف «ثروت» «العملية الجراحية تمت بنجاح بفضل الله أولًا ثم دعوات جمهور المطرب العظيم»، كاشفًا أنه خلال الأسابيع المقبلة سيسافر والده إلى الخارج لاستكمال رحلة علاجه.

محمد ثروت يجري عملية جراحية

وأجرى الفنان الكبير صوت مصر محمد ثروت، أمس، عملية جراحية في القلب، بأحد مستشفيات القاهرة.

وحرص الفنان محمد ثروت على تقديم العديد من الأعمال الخيرية في إطار رؤيته الإنسانية، حيث أنشأ مؤسسة ثروت الخيرية منذ 25 عاما، ودار محمد ثروت لرعاية الأيتام، بهدف توفير إقامة كاملة ورعاية اجتماعية وثقافية وتعليمة للأطفال، كما أطلقت المؤسسة الخيرية مبادرة «سلامة قلبك» والتي تقوم بالكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وتدعم المؤسسة مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري في محافظات القاهرة الغربية والمنوفية وأسوان وأيضا مشروع كتائب التعمير لتوفير فرص عمل لشباب في مجال الزراعة المكشوفة في أراضي سيناء - القنطرة شرق.

‎وتقدم المؤسسة الخيرية التي أطلقها محمد ثروت، كل الخدمات الطبية بالمجان وتوفير عيادات متنقلة وبجودة طبية عالية للأهالي في الريف المصري وغير القادرين.