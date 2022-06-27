اعرف رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 وآخر موعد للتسجيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 وأخر موعد للتقديم، مشددة على أولياء الأمور بضرورة إتباع كافة الخطوات بدقة عند التسجيل، وذلك يأتي في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وتخفيف العبء على أولياء الأمور إذ يمكن لهم التقديم إلكترونياً.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

- الدخول على بوابة مركز المعلومات.

- الدخول على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.

- كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

- كتابة كلمة المرور.

- ستجد تنبيها بكلمة المرور التى كتبها ولي الأمر عند إنشاء الحساب الخاص به.

- الضغط على زر تسجيل دخول.

- يمكن إنشاء حساب لولى الأمر «مستخدم جديد» إذا فقد ولي الأمر كلمة المرور.

-وإذا واجهة ولي الأمر مشكلة عند التسجيل يمكنه التواصل من خلال الخط الساخن: 19368 أو رقم الواتس آب: 01148970610.

آخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وحددت الوزارة في خطاب مرسل للمديريات، أخر موعد للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023، موضحة أن أخر موعد هو 30 يونيو الجاري، أي باقي ثلاثة أيام فقط على التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بينما سن التقدم للصف الأول الابتدائي هو 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات وسن التقديم لرياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

وبالنسبة لرياض الأطفال، أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول، مشددة على ضرورة دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة في مدة 15 يوما.