حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 28-6-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح ثمينة يخبرك بها حظك اليوم مولود برج الجوزاء، وفق ما كشفته خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، التي كشفت عن توقعاتها على الجانب العملي والعاطفي لهذا المولود المائي المعروف بقوة شخصيته وهيبته وتنظيمه لكافة أمور حياته، كما أنه شخص مستقل يحاول تلبية احتياجاته الحياتية، مما يجعله قادرا على مواجهة الصعاب والمشاكل العملية.

وبحسب علم الفلك فهذا المولود قادرا على التفكير خارج الصندوق، فتجد الكثير من المشاهير الذين نجحو لكونهم يحملون هذه الميزة ومن بينهم اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.

واليوم الثلاثاء 28 يونيو، يستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وهذا ضمن الأخبار التي تقدمها البوابة على مدار اليوم، وذلك للمهتمين بعلوم الفلك وحركات الكواكب والتغيرات التي يمكن للخبراء اكتشافها.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تقول خبير الأبراج «عبير فؤاد» لصاحب برج السرطان، فيما يتعلق بحظك اليوم بالنسبة للجانب العملي والمهني، إن الفلك ينصحك أن تستمع للنصائح وأن تدرسها ولا تتسرع اليوم في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

وعلى المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لمواليد هذا البرج اليوم، أن القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.