حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عن توقعاتها اليوم لمولود برج السرطان، بضرورة التاني والصبر، نظرا لوجود القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك الانتباه اليوم لصحتك وسلامتك والابتعاد عن الأضواء، على الصعيد المهني، وأن تؤجل عرض أي أفكار أو مشروعات جديدة اليوم.

كما ينصحك الفلك بعدم العناد، والإصرار على موقفك، أثناء مناقشاتك على الصعيد الأسري، مع المحطين بك، كي لا تثير الأجواء ضدك، وايضا يجب أن تكون مرنااثناء خوض اى مناقشة، حتى لا تتعرض للنقد والخسارة، لهذا من الافضل تاجيل اليوم اى حوارت قد تثير عصبيتك وغضبك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

ما زالت الافلاك تحذرك اليوم مولود برج السرطان، بسبب وجود القمر فى محور البرج، بضرورة التزام الصبر والهدوء مع شريك حياتك او من تحب، وعدم الإصرار على موقفك فى المناقشات الدائرة حولك، كي لا تثير الأجواء ضدك، وان تجد نفسك خاسر على الصعيد الأجتماعي، كما تنصحك عبير فؤاد خبيرة الابراج والفلك، بضرورة تكون مرنا اليوم، وتسيطر على غضبك وعصبيتك وانفعالاتك اثناء الحوار، حتى لا تتعرض لاى خسائر.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها لمولود برج السرطان، بضرورة الهدوء والصبر والتروي اليوم، وعدم التسرع فى اى قرارات على الصعيد المهني، نظرا لان القمر في منزلك الثاني عشر، ولهذا عليك أن تكون شديد الأهتمام بحالتك الصحية، وان تحافظ على سلامتك وتتبتعد اليوم نهائيا عن الأضواء، حتى لا تتعرض لاي خسائر، وفق حظك اليوم.