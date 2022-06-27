هلا رشدي توجه رسالة لحميد الشاعري بعد زيارته لها

حرصت الفنانة هلا رشدي على توجيه الشكر إلى الفنان حميد الشاعري، الذي قام بزيارتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، التي أجرت على أثرها عملية جراحية.

ونشرت «هلا»، صورًا تجمعها بالفنان حميد الشاعري أثناء زيارته لها، وعلقت على الصور قائلة: «حميد الشاعري أجمل حاجة حصلت في اليوم، ربنا يخليك ليا، بحبك يا بابا الصغير».

هلا رشدي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

وكانت الفنانة هلا رشدي كشفت عن التفاصيل الكاملة لأزمتها الصحية الأخيرة، من خلال بث مباشر لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قالت: «كنت متجهة يوم 14 مايو الماضي إلى إحدى الدول العربية، وأثناء هبوطي من الطائرة شعرت بشد عضل شديد في قدمي، واتجهت للفندق، مع استمرار الألم».

وأضافت أنها ذهبت لأكثر من دكتور هناك ولكن ذلك لم يفدها في شيء سوى إخبارها بأنها لديها غضروف على وشك الانفجار، مضيفة: «الدكتورة فضلت تضغط على أماكن معينة في جسمي، وفجأة الألم راح، وبعدين لما صحيت من النوم لقيت رجلي الشمال وقفت، واضطريت آخد ترامادول ولكنه ماسكنش الألم».

هلا رشدي: قبل العملية ناس كتير كلمتني قلت ده آخر يوم في عمري

كما أشارت إلى أنها بعد هذه الأزمة الصحية قررت العودة مرة أخرى إلى مصر: «رجعت مصر وعملت رنين مغنطيسي، ولقينا الغضروف انفجر، ونزل على العصب الشمال في رجلي، وقبل العملية بيوم ناس كتير كلمتني، وده أكد لي إن ده آخر يوم في عمري».

يُذكر أن «رشدي» شاركت في مسلسل «مكتوب عليا» في دراما رمضان 2022 كأول عمل فني لها، إذ جسّدت دور شقيقة الفنان أكرم حسني ضمن أحداث العمل، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.