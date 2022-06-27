انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالملح على طريق «مطروح - الإسكندرية»

انقلبت سيارة نقل ثقيل، منذ قليل، إثر وقوع حادث على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي الدولي، كانت محملة بالملح الخادم، خلال سفرها قادمة من مناجم الملح في واحة سيوة في طريقها إلى الإسكندرية، دون التعرف على أسباب وقوع الحادث، ما أدى إلى سقوط أجولة الملح على جانبي الطريق.

وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

الأهالى يساعدون سائق السيارة

وتجمع أهالى الخير من سكان العزب والنجوع حول مكان وقوع الحادث أمام المدرسة النووية، بحسب عبدالنبي صالح الجالي من أهالى المنطقة.

وأوضح لـ «الوطن» أن الأهالى قدموا المساعدة لسائق السيارة النقل الذى كان في حالة ذهول، بعد إنقلاب السيارة على جانبها وتعطلها، وأحضروا بلودزر لرفع كميات الملح الكبيرة إلى سيارة أخرى.

صيانة السيارة النقل على طريق مطروح

ولفت «الجالي» إلى أنه جارى رفع باقي أجولة الملح من على طريق مطروح، واستدعاء ميكانيكى وفنيين من أقرب ورش، لرفع السيارة وصيانتها، ولا يزال الأهالى يقدمون ملحمة مع قائد السيارة لتفادى خسائر الحادث.

وجارى وصول الشرطة للتعرف على أسباب وقوع الحادث.