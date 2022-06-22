طرح 253 قطعة أرض إسكان متميز بمدينة سوهاج الجديدة

أعلن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، اليوم الأربعاء، عن طرح قطع أراضي للإسكان الأكثر تميزاً والمتميز والمتوسط، للتمليك للراغبين ممن تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان، وذلك خلال الأراضي التي أعلنت وزارة الإسكان طرحها للتمليك للمواطنين داخل 10 مدن جديدة، منها مدينة سوهاج الجديدة، حيث يجري طرح أراضي للإسكان المتوسط، وأخرى للإسكان المتميز، وثالثة للإسكان الأكثر تميزاً.

تضمن إعلان جهاز مدينة سوهاج الجديدة طرح 73 قطعة أرض إسكان أکثر تميزاً، في عدة مناطق، منها منطقة «النخيل»، ومنطقة 162 فدان، ومنطقة «شريعة المطار»، على أن يبدأ السعر من 2730 جنيهاً إلى 3035 جنيهاً للمتر، بخلاف نسبة التميز، وذلك بمساحات من 600 إلى 2200 متر مربع.

طرح 180 قطعة إسكان متميز بسوهاج الجديدة

كما تضمن الإعلان طرح 180 قطعة أرض إسكان متميز في عدة مناطق، منها منطقة 127 فدان، و214 فدان، و455 فدان، وذلك بسعر 2195 جنيهاً إلى 2435 جنيهاً للمتر، بخلاف نسبة التميز، بمساحات تبدأ من 460 إلى 1000 مترمربع، بالإضافة إلى طرح قطع أراضي للإسكان المتوسط في عدة مناطق، منها منطقة الحي الخامس، والحى السابع، ومنطقة 735 فدان، بسعر يبدأ من 1785 جنيهاً حتى 2095 جنيهاً للمتر، بخلاف نسبة التميز، بمساحة من 210 إلى 276 متراً مربعاً.

وأوضح جهاز مدينة سوهاج الجديدة، في بيان له، أن المساحة المذكورة في بيان تملك الإسكان هي تحت العجز والزيادة، وأنه يتم احتساب ما يتم تسليمه على الطبيعة فعلياً.

رابط التقديم على أراضي سوهاج الجديدة

ويجري التقديم لحجز قطع أراضي وزارة الإسكان بمدينة سوهاج الجديدة إلكترونياً، على موقع بنك التعمير والإسكان من هنا، وأن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، ثم يتم إجراء قرعة علنية.