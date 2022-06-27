توريد 627 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء الحصاد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لسير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

الكميات الموردة من القمح للشون والصوامع

أوضح محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 333 طن و971 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى أمس 627075 طن و210 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 627408 طن 992 كيلو قمح.

إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

ولفت المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

شدد غراب على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.