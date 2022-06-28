درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-6-2022 على مصر

كشف خبراء الرصد والتقصي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، حيث تشهد بعض المناطق انخفاضا للحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين عن المعدلات التي خرجت اليومين الماضيين.

وأوضح خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة ستكون حارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديدة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة على استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع الحر ونسبة الرطوبة ليلا، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأوضحت «الأرصاد»، أن درجات الحرارة ستكون في القاهرة الكبرى والوجة البحري 33 للعظمى و23 للصغرى، والسواحل الشمالية 30 والصغرى 23، وجنوب سيناء 37 و27، وشمال الصعيد 35 و24، وجنوب الصعيد 40 و27 للصغرى.

درجة الرطوبة غدا

ومن جهتها ذكرت الهيئة، أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة غدًا ستتراوح العظمى على القاهرة والوجة البحري ليلا بين 70 و85 نهارا بين 25 و30، والسواحل الشمالية نهارا بين 80 و90 والصغرى ليلا بين 40 و45 درجة مئوية، جنوب سيناء 50 و55 ليلا و25 و35 نهارا، شمال الصعيد 40 و45 ليلًا و20 و25 نهارًا، جنوب الصعيد 25 و30 ليلًا و10 و15 نهارًا.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة 33- 23

الإسكندرية 30- 23

وادي النطرون 34- 24

طنطا 33- 23

شبين الكوم 34- 23

دمنهور 32- 22

بلطيم 29- 22

مطروح 28- 23

السلوم 31- 23

سيوة 35- 23

بورسعيد 30- 23

دمياط 29- 23

الزقازيق 34- 24

المنصورة 34- 24

الإسماعيلية 35- 23

السويس 34- 23

العريش 31- 22

رفح 30- 21

رأس سدر 35- 24

نخل 34 - 17

نويبع 35 - 24

طابا 32- 21

كاترين 32 - 16

الطور 36- 24

شرم الشيخ 37 - 27

الغردقة 36- 28

مرسى علم 36 - 28

الفيوم 35- 25

بني سويف 35- 24

المنيا 35- 24

أسيوط 36- 24

سوهاج 36- 25

قنا 38- 26

الأقصر 36- 27

أسوان 40- 28

إدفو 40- 27

أبو سمبل 40- 27

الوادي الجديد 39- 25

شلاتين 36 - 24

أبو رماد 34- 24

حلايب 32- 26

رأس حدربة 31- 26.