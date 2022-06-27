التفاصيل الكاملة لحادث طريق العين السخنة: مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين

شهد طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، حادث مروري مروّع، نتيجة تصادم أتوبيس وسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لتداركهم بالعلاج، في حين نقلت الجثث إلى المشرحة، لحين تسليمهم لذويهم وانتقلت النيابة العامة لعمل المعاينة والفحص وسؤال الشهود حول تفاصيل حادث طريق السخنة كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة حوب المكان.

تفاصيل حادث طريق العين السخنة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، بسبب تصادم أتوبيس وسيارة نقل، طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وهو ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

قوة أمنية وسيارات إسعاف بموقع الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتى يتماثلوا للشفاء.

وتمّ تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

واقعة أخرى مشابهة

شهد طريق «أبو سمبل - أسوان» السياحي في محافظة أسوان، حادث تصادم أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أجانب، نتيجة تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغا بالحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

وأفاد البلاغ الذي تلقاه مرفق الإسعاف صباح اليوم بأن حادث التصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسماك وأتوبيس سياحي بطريق «أسوان - أبوسمبل»، ما أدى إلى احتراق الأتوبيس، ونتج عن ذلك وفاة 5 أجانب و5 مصريين، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لإنقاذ الضحايا.

وتمّ رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، وانتقلت قوات الشرطة والإطفاء إلى موقع الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.