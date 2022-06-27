فئات وأشخاص لا يحق لهم التقديم في مسابقة 30 ألف معلم.. اعرفهم

كثر الحديث والانتظار لتفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، لتعود للحديث عنها، أمس، موضحة بعض التفاصيل الخاصة بها وكيفية التقديم، كما حددت الوزارة بعض الفئات التي لا يحق لها التقديم والفوز في مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز الفئات الممنوعة من التقديم والفوز في مسابقة الـ30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في مؤتمر لها أمس.

فئات ممنوعة من التقديم بمسابقة الـ 30 ألف معلم

1- إذا كان سن المتقدم فوق 35 سنة.

2- إذا كان التقدير العام للمتقدم أقل من جيد.

3- الذين تخلفوا عن موعد تقديم الأوراق في الوقت المحدد.

كما أن هناك أشخاص لا يمكنهم الفوز في مسابقة الـ30 ألف معلم هم

- الذين لم يجتازوا الاختبارات المحددة للمسابقة والتي أعلن عنها من اختبارات شفوية وتحريرة وقدرات.

- الذين لم يجتازوا الدورات التدريبية.

- الذين لم يقدموا الأوراق بالطريقة المحددة.

كما توجد فئات أخرى لم يتم السماح لها في التقديم بالمرحلة الأولى بالمسابقة، لكن يمكنهم التقديم في المراحل التالية وهم:

- خريجو كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية.

كيفية التقديم لمسابقة 30 ألف معلم

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمس، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، بدء التقديم لمسابقة الـ 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط هنا.

وتأتي تلك المسابقة تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 150 ألف معلم لدعم قطاع التعليم الذي يعد القطاع الحيوي للدولة والذي يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية.