أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأعداد المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم 2022 في المرحلة الأولى، للتعيين في مسابقة المعلمين 15 ألفا و187 معلما، وسيكونوا من معلمي رياض الأطفال، وسيكون لكل محافظة عدد معين من الفائزين، ولا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية الحاصلين على دبلومة تربوية من التقديم في تلك المرحلة من المسابقة، موضحة أن امتحان المسابقة تتكون من 5 محاور، وهى «الكفايات السلوكية - اللغة العربية - إحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم أنه يجيدها - الحاسب الآلي - المعلومات العامة».

بدء التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2022 يوم 2 يوليو المقبل

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إنه سيتم البدء في التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2022، يوم 2 يوليو المقبل، وحتى 24 من نفس الشهر، لافتة إلى أنه عقب انتهاء الاختيارات والكشف الطبي سيتم تعيين المعلمين الجدد، في جميع المدارس، التي يوجد بها عجز بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

تعيين 15 ألفا و187 معلما في مسابقة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأعداد المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم 2022 في المرحلة الأولى، حيث سيتم تعيين 15 ألفا و187 معلما، لرياض الأطفال، على مدارس 27 محافظة، لسد العجز في المدارس، وتوزيع المعلمين على المحافظات كما يلي:

1- محافظة القاهرة 1572 معلما.

2- محافظة الشرقية 1477 معلما.

3- محافظة البحيرة 1419 معلما.

4- محافظة قنا 1387 معلما.

5- محافظة القليوبية 1005 معلمين.

6- محافظة الدقهلية 958 معلما.

7- محافظة سوهاج 906 معلمين.

8- محافظة الجيزة 882 معلما.

9- محافظة كفر الشيخ 624 معلما.

10- محافظة المنوفية 581 معلما.

11- محافظة الأقصر 574 معلما.

12- محافظة أسوان 529 معلما.

13- محافظة الإسكندرية 473 معلما.

14- محافظة المنيا 379 معلما.

15- محافظة بورسعيد 354 معلما.

16- محافظة أسيوط 342 معلما.

17- محافظة السويس 328 معلما.

18- محافظة بني سويف 309 معلمين.

19- محافظة مطروح 182 معلما.

20- محافظة البحر الأحمر 181 معلما.

21- محافظة الفيوم 149 معلما.

22- محافظة الغربية 136 معلما.

23- محافظة دمياط 113 معلما.

24- محافظة الإسماعيلية 98 معلما.

25- محافظة شمال سيناء 80 معلما.

26- محافظة جنوب سيناء 77 معلما.

27- محافظة الوادي الجديد 72 معلما.