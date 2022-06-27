شروط تعيين 30 ألف معلم 2022.. موعد وطريقة التقديم

شروط تعيين 30 ألف معلم 2022 من الموضوعات التي ارتفعت عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي مؤخرًا عن كافة تفاصيل المتعلقة بمسابقة المعلمين وتعينهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» شروط تعيين 30 الف معلم 2022، وفق المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الذي عقد مؤخرًا، وذلك على النحو التالي:

شروط تعيين 30 ألف معلم 2022

وبحسب المعلن من وزارة التربية والتعليم، فيجب أن تتوفر بعض الشروط للمتقدمين في مسابقة المعلمين، تتلخص في الآتي:

- أن يكون التقدير التراكمي للمؤهل الجامعي «جيد» على الأقل.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا، في 1 أكتوبر 2022.

- ووضعت الوزارة اشتراطات خاصة بالمؤهل الدراسي حسب المرحلة الدراسية التي يتقدم لها المعلم، فالمتقدمون للعمل بوظيفة معلم رياض أطفال، يجب أن يكون من خريجي كليات التربية رياض أطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة.

- أما المتقدمين لوظائف معلمي الصفوف الثلاثة الأولى، يجب أن يكونوا خريجي كليات التربية شعبة تعليم اساسي، أو ابتدائي، أو معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي، أو تعليم ابتدائي، أو معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

موعد بدء التقديم في مسابقة 30 ألف معلم لوزارة التربية والتعليم 2022

ويمكن للراغبين في التقديم مسابقة المعلمين بداية من 2 يوليو المقبل وحتى يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك إلكترونيًا، وذلك حرصًا من الوزارة على منع التلاعب أو وجود واسطة أو محسوبية، حيث يتم التقديم والاختبارات الكترونيًا بدون تدخل أي عنصر بشري.

وسيتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية في الوقت المحدد.