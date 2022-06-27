ضبط متهمة بخطف رضيع من جارتها بالمنوفية.. ومصدر: هربت به إلى قنا

حررت ربة منزل في محافظة المنوفية، محضرا ضد إحدى جاراتها، تتهمها فيه بخطف طفلها البالغ من العمر 45 يوما، بعد أن أوهتمها بالتحرك إلى محافظة أخرى للتسوق وشراء بعض المستلزمات، وعلى الفور تأكدت الأجهزة الأمنية من صحة الرواية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتحرير ربة منزل تدعى «د.م»، محضرا ضد جارتها «ا.ح»، تتهمها بخطف طفلها البالغ من العمر 45 يوما عن طريق المغافلة بعد سفرها خارج المحافظة للتسوق، وجرى التأكد من الواقعة، وضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

القبض على المتهمة في محافظة قنا

وأكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض علي المتهمة في الواقعة بعد رصد موقعها بعد هروبها بالطفل إلي محافظة قنا، مشيرا إلى أنه تم إعادة الطفل إلى أسرته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على حريق في حظائر ماشية بقويسنا

وعلى صعيد آخر، شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، حريقا هائلا في عدد من حظائر الماشية بدائرة المركز، وتم إخطار الحماية المدنية، والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مدير الحماية المدنية في المنوفية، يفيد السيطرة على حريق نشب في عدد من حظائر الماشية بمركز بركة السبع، وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق مباشرة تحقيقاتها لمعرفة الملابسات وأسباب الحادث.