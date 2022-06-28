«سمر» تطلب الخلع: بيضربني قدام الناس وتهديده بالطلاق جرحني

«كل موقف يحصل بنا ينهيه بكلمة هطلقك».. بعد قصة حب دامت 3 سنوات، تكللت بالزواج لمدة تزيد عن 4 أعوام وإنجاب طفل، استيقظت «سمر. أ» 33 سنة، وقررت أن تحمل صغيرها وتلجأ لمحكمة الأسرة لتقيم ضد زوجها دعوى خلع، بعد أن تأكدت من أنه لم يعد يحبها كالسابق، بسبب تغير طريقة تعامله معها، وأصبح يتعمد في الكثير من الأحيان جرح مشاعرها بالقول أو الفعل.

الزوجة تحكي لـ«الوطن» تفاصيل زيجتها

الضرب والإهانة أصبحا من المسلمات في حياتها الزوجية، إذ اعتاد الجيران على سماع صوتهما ليًلا ونهارًا، ما جعلها تفقد شهية الحياة معه، بسبب تطاوله عليها أكثر من مرة أمام الغرباء.

جلست «سمر» لتريح ظهرها على مقعد قديم، وهي تنتظر خارج قاعة المحكمة، خروج الحاجب لينادي على رقم دعواها، وتحدثت مع «الوطن»، عن تفاصيل زيجتها التي تحولت على مدار السنوات من الأحلام الوردية لكوابيس تؤرقها خلال نومها، وعما يدور في رأسها من أفكار وتساؤلات، وما سيحدث معها بعد الانفصال، وكيف ستربي طفلها، بعد أن أجبرها أسلوب زوجها على اتخاذ خطوة الطلاق.

«سمر»: أسلوبه جاف ويتعمد إهانتي

بصوت يغلب علية نبرة البكاء، قالت الزوجة إنها ولدت وسط أسرة متحابة، وعاشت في بيت تغمره المحبة والدفء، ولم تتخيل أن مصيرها سيكون عكس ذلك، ليوقعها الزمن في قبضة رجل مخادع، أوهمها بالحب والحنان، لكنها تفاجأت بعد الزواج بطباعه الصعبة، وأسلوبه الجاف بالتعامل معها، وأنه أصبح يتعمد جرحها.

«سمر»: تغير منذ 4 سنوات

استكملت الزوجة حكايتها بأسى وحزن واضحين على ملامح وجهها، إذ قالت إنها حياتها بدأت في الانهيار بعد ولادتها لطفلها منذ 4 سنوات، ما جعلها تكره حياتها معه، لكنها كانت تتحمل من أجل حبها له، وكانت تهون على نفسها أن الحياة لابد أن يكون بها بعض الصعوبات، لكنه كان يتمادى في أسلوبه السَيِّئ معها كلما سامحته، وازدادت الشجارات بينهم.

ضرب وتهديد مستمر بالطلاق

وبصوت ممبوح، قالت «سمر»: «أنا عايشة بقالي أكتر من 4 سنيين في عذاب وإهانة، وكنت بقول إن الحب مش هيدوم وده طبيعي، بس هو كان بيضربني وبيقلل مني قدام الناس، وكل يوم يهددني بالطلاق، وبينهي كل خناقة بأنه هيطلقني، ومع الوقت بقي الجيران تتلم على صوتنا وبقي يزعقلي وبيضربني قدام الناس».

دعوى خلع بسبب تهديدات الزوج

وأنهت الزوجة دعواها بأنها أصبحت مؤخرًا تعيش في حالة من التعاسة مع زوجها، الذي يعنفها ويتعمد جرح مشاعرها، فقررت الانفصال عنه قبل أن يطلقها ويجرحها كما يهددها دومًا، ولجأت لمحكمة الأسرة بروض الفرج وأقامت ضده دعوى خلع حملت لرقم 1021.