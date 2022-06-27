فتح طريقي المنصورة وإسكندرية الزراعي بعد حادثي تصادم بالقليوبية

عادت حركة المرور على طريقي «بنها - المنصورة»، و«القاهرة - الإسكندرية» الزراعي إلى طبيعتها، بعد ظهر اليوم الاثنين، بعد رفع آثار حادثي تصادم أسفرا عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وإعادة فتح الطريقين أمام السيارات، لعدم تعطل حركة المسافرين.

تحرر محضر بالواقعتين، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الفني لبيان سبب الحادثين، وطلب تحريات المباحث، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

تفاصيل حادث طريق «بنها - المنصورة»

وشهد طريق «بنها - المنصورة»، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، حادث تصادم سيارتين، إحداهما نقل ثقيل وأخرى نصف نقل، باتجاه المنصورة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما للمستشفى، وتم تجنيب السيارتين وتسيير الحركة المرورية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وأخرى نصف نقل، على طريق «بنها - المنصورة»، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل رجال المرور والأمن إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل وأخرى نصف نقل، على طريق المنصورة، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنها الجامعي.

تفاصيل حادث تصادم قليوب على الطريق الزراعي

وفي دائرة مركز قليوب، جرى إعادة الحركة المرورية على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، بعد رفع آثار حادث تصادم بين سيارتي نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى قليوب، ورفع آثار الحادث من عرض الطريق، وإعادة فتحه أمام الحركة المرورية.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل، على الطريق الزراعي بدائرة مركز قليوب، بسبب السرعة الزائدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين، تم نقلهما لمستشفى قليوب، وتم رفع آثار الحادث من عرض الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.