حلمي عبدالباقي: غلطان إني وضعت ثقتي في مستشار النقابة.. أنا فلاح وباخد قراري بنفسي

حرص الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بالتعليق على تصريح أحمد رمضان، السكرتير العام لنقابة الموسيقيين، بشأن اتخاذ إجراءات رسمية ضده.

حلمي عبد الباقي يتحمل مسئولية حديثه عن عودة شاكوش

قال حلمي عبد الباقي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتحمل مسئولية ما صدر منه في الفيديو، الذي نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشان اعتراضه على عودة حسن شاكوش للغناء مرة أخرى.

حلمي عبد الباقي يرد على تصريحات أحمد رمضان

أضاف أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، يستطيع أن يحقق معه لأنه يتحدث عن حقائق، كما أنه ندم بوضع ثقة في المستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة، لأنه قال له «أمضي على ورقة بشأن لا يحق للنقابة منع شاكوش مدى الحياة»، وفوجئ بعد ذلك، أن الورقة التي مضى عليها دون بها عودة الأخير للغناء، موضحا: «أنا غلطان أنا وثقت في علاء عامر، بس معلش يموت المعلم وهو لسه بيتعلم».

حلمي عبد الباقي يكشف سبب غيابه عن المؤتمر الصحفي للنقابة اليوم

وعن عدم حضوره اليوم، قال حلمي عبد الباقي: «أنا لو كنت حضرت النهارده كان هيبقي اني كنت عارف القرار، أو اني كنت اتكلمت، وقلت حاجة مينفعش تتقال، أما عن الكلام اللي بيقول إن حد هو اللي قالي متروحش، فدا غلط تماما، عشان أنا فلاح وباخد قراراتي بنفسي، محدش بياخدلي قراراتي».

مشاجرة بالأيدي في مؤتمر «الموسيقيين»

انتهى المؤتمر الصحفي، الذي نظمته نقابة المهن الموسيقية، قبل قليل، بأحد الفنادق بمنطقة الجيزة، للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست.

مشاجرة بالأيدي في مؤتمر «الموسيقيين»وقال أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أثناء المؤتمر، موجّهًا حديثه إلى سعيد الأرتيست: «لو مش عاجبك قرارات النقابة تعالى انتَ مكان النقيب»، ما أثار غضب عازفي الإيقاع، وتسبب في مشاجرة بالأيدي بينهما.