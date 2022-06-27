علي السبع ضيف برنامج مساء DMC الليلة

يستضيف برنامج مساء DMC الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، في التاسعة مساء اليوم، الممثل الشاب علي السبع، ويتناول اللقاء مشوار علي السبع الفني، وردود الأفعال التي وصلته حول مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي، وأبرز الأعمال التي شارك فيها.

كما يتناول لقاء على السبع مع الإعلامية إنجي القاضي عدة جوانب أخرى كان لها أثر على تكوين شخصية علي السبع خلال رحلة دخوله عالم الفن والصعوبات التي واجهته.

أعمال علي السبع في رمضان الماضي

يذكر أن علي السبع شارك خلال الموسم الرمضاني الماضي في عملين؛ الأول بشخصية آدم في مسلسل أحلام سعيدة أمام الفنانة الكبيرة يسرا، وغادة عادل وشيماء سيف ومي كساب وعدد آخر من الفنانين، والثاني في مسلسل المشوار أمام الفنان محمد رمضان وبيومي فؤاد وأحمد مجدي وأحمد صفوت وندا موسى وعدد آخر من الفنانين.

وبدأ علي السبع التمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم التحق بالجامعة الأمريكية لدراسة المسرح، وقدم خلال تلك الفترة العديد من العروض المسرحية؛ ليبدأ مشواره الفني الحقيقي في فيلم رأس السنة مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية مروان.

أعمال علي السبع

في رمضان قبل الماضي، شارك علي السبع بعملين؛ الأول لعبة نيوتن مع المخرج تامر محسن، ومنى زكي، حيث قدم شخصية لوكا، والثاني في مسلسل قصر النيل مع دينا الشربيني، في دور لبيب، كما شارك في فيلم فرق خبرة مع الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب، وقدم شخصية يوسف.