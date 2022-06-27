محافظ الشرقية يفتتح معرض مستلزمات عيد الأضحى بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، معرض بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية ومستلزمات عيد الأضحى المبارك، الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بشارع «الجلاء» في مدينة الزقازيق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار اقتصادية ومخفضة للمواطنين.

المواد الغذائية والسلع الأساسية من اللحوم

أوضح المحافظ أن المعرض يضم 20 «باكية» تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية من اللحوم البلدية، التي تتراوح أسعارها ما بين 110 جنيهات للحوم الطازجة، و135 جنيهاً للحوم الضأن، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن ومصنعات اللحوم، والملابس الجاهزة، والأحذية .

وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع، والتأكد من جودتها، وانخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

خفض الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين

أشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع الغرفة التجارية والتجار والعارضين، واستجابتهم لخفض الأسعار لمواجهة الغلاء، ولتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

ووجه محافظ الشرقية باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي، نظراً للإقبال المتزايد عليها من جمهور المستهلكين، مع المتابعة المستمرة لجودة المعروضات، والتأكد من صلاحيتها.

شارك في الافتتاح كل من سعد الفرماوي، السكرتير العام لمحافظة الشرقية، والمهندس محمد الزايد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، ووائل العاصي، مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح، رئيس حي أول الزقازيق.