ندب المعمل الجنائي لفحص حريق أرض أحد المصانع بقليوب

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب، في محافظة القليوبية، مساء اليوم الاثنين، بندب الأدلة الجنائية لفحص حريق شب في مخلفات ملقاة بأرض فضاء، تابعة لأحد المصانع بدائرة المركز، وبيان أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، التي لم تسفر عن أي خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بأرض فضاء تابعة لمصنع بقليوب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بفحص الحريق، وبيان سبب اشتعال النيران.

بلاغ بنشوب حريق في أرض فضاء بقليوب

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية إخطاراً بنشوب حريق في مخلفات في أرض فضاء، تابعة لمصنع بمركز قليوب، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الموقف، دون خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للاماكن المجاورة، وجرى رفع آثار الحريق والمخلفات، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة حرارة الجو، أو إلقاء عقب سيجارة، تسبب في اشتعال النيران.

وكلفت جهات التحقيق أجهزة مجلس مدينة ومركز قليوب بفحص واقعة الحريق، وبيان ملكية الأرض، ورفع المخلفات من الأرض باستخدام معدات المجلس، ومنع تجدد إلقاء المخلفات بها.

موقع الحريق أرض فضاء

وقال اللواء محمد سالم، رئيس مدينة ومركز قليوب، إنه تلقى بلاغاً بنشوب حريق في قطعة أرض تابعة لمصنع «أبو حواء» بمدينة قليوب، الخاصة بالموتوسيكلات، وتبين أن الأرض فضاء، حيث تمت السيطرة على الحريق، ورفع المخلفات المشتعل بها الحريق، باستخدام «لودر» تابع لمجلس المدينة، والدفع بسيارة إطفاء من الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بحضور محمد عكة، مدير الرقابة والمتابعة، وهاني الشحات، مدير الأزمات.