محافظ القليوبية يضبط بائعا متجولا يسرق تيارا كهربائيا من عمود إنارة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة امتدت للساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة بشوارع أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وتفقد معدلات إنجاز أعمال رصف وتطوير كوبري عرابي على أرض الواقع.

رفع تراكمات القمامة

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة على امتداد شارع 135، وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم رفع التراكمات ما يقرب من 1600 طن، وتم نقلهم المقلب العمومي بالعبور، وجاري استكمال رفع باقي التراكمات من الشوارع حتى الانتهاء منها بالكامل.

كما تفقد أعمال رفع تراكمات القمامه بشوارع حي غرب شبرا الخيمه وامتداد شارع أحمد عرابي حتى أم بيومي، وبلغت كمية رفع التراكمات بحي غرب ما يقرب من 2000 طن، تم نقلها إلى المقلب العمومي، مع استمرار رفع باقي التراكمات بالكامل.

تكثيف حملات النظافة

وشدد محافظ القليوبية على تكثيف حملات النظافة ورفع أي تجمعات للقمامة، إضافة إلى وضع خطة مشتركة بين الأحياء لتحديد الشوارع الرئيسية والفرعيه المتواجد بها تجمعات قمامة، وإعداد جدول زمنى لرفعها بالكامل حفاظاً علي سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن متابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع كافة تجمعات القمامة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ افتراش بائع متجول الطريق العام بشارع «مصر - اسكندرية» بحي غرب شبرا الخيمة، ويقوم بسرقة تيار كهربائي من عمود الإنارة، وعلى الفور أمر المحافظ بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر بإشغال الطريق ومحضر لسرقة التيار الكهربائي، موجهاً رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية للتصدي لظاهرة إشغال الطريق ورفع الباعه الجائلين الذين يتفرشون الطريق العام ويتسببون في إعاقة حركة السيارات والمارة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد إنجاز أعمال رصف وتطوير كوبري عرابي، حيث تم الانتهاء من رصف الطبقة الترميمية بإجمالي مساحة 1820 مترا، ليصبح الجاري رصفه والمتبقي 1000 متر.