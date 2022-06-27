رئيس التحرير

محمود مسلم

«الري» تعلن إزالة 11 عوامة مخالفة بالعجوزة والكيت كات

كتب:

سلامة عامر
08:12 م | الإثنين 27 يونيو 2022
إزالة العوامات

إزالة العوامات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 11 عوامة مخالفة بالعجوزة والكيت كات، مشيرا إلى أن الإزالات تتم في إطار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل وعضوية كافة الجهات ذات الصلة لإزالة العوامات الراسية بالمخالفة للقانون ودون ترخيص من وزارة الري.

توجيه إنذارات للعوامات المخالفة 

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية، إنه سبق توجيه إنذارات لهذه العوامات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، لافتا إلى أن هذه الإزالات رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل، مشيرا إلى إزالة باقي العوامات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة.

إزالة 4 عوامات غدا 

يذكر أنه كان من المقرر إزالة 15 عوامة مخالفة 28 يونيو الجاري بمنطقتي العجوزة والكيت كات بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة، حيث قام أصحاب العوامات بإزالة 11 عوامة بشكل طوعي اليوم، على أن تقوم الأجهزة المعنية بإزالة العائمات الأربع المتبقية في موعد الإزالة المقرر غدا.

 

 

اقرأ المزيد:

موعد ورابط التقديم لوظائف وزارة الموارد المائية والري.. 240 مهندسا

"وزارة الموارد المائية ": هناك خطة قومية لمواجهة الأمطار والسيول

"البيئة" لمسئولي العائمات المخالفة: لا مفر من الإصحاح.. والحملات لن تتوقف

وزير الري: تنفيذ مئات الإزالات لأعمال الردم بمياه النيل وسط تعزيزات أمنية

وزير الري: إزالة 59 ألف حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية

عاجل.. وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية 
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.