«الري» تعلن إزالة 11 عوامة مخالفة بالعجوزة والكيت كات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 11 عوامة مخالفة بالعجوزة والكيت كات، مشيرا إلى أن الإزالات تتم في إطار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل وعضوية كافة الجهات ذات الصلة لإزالة العوامات الراسية بالمخالفة للقانون ودون ترخيص من وزارة الري.

توجيه إنذارات للعوامات المخالفة

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية، إنه سبق توجيه إنذارات لهذه العوامات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، لافتا إلى أن هذه الإزالات رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل، مشيرا إلى إزالة باقي العوامات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة.

إزالة 4 عوامات غدا

يذكر أنه كان من المقرر إزالة 15 عوامة مخالفة 28 يونيو الجاري بمنطقتي العجوزة والكيت كات بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة، حيث قام أصحاب العوامات بإزالة 11 عوامة بشكل طوعي اليوم، على أن تقوم الأجهزة المعنية بإزالة العائمات الأربع المتبقية في موعد الإزالة المقرر غدا.