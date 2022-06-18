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«الري»: إزالة 3 عائمات مخالفة بمنطقة الكيت كات

كتب:

رضوى هاشم
05:14 م | السبت 18 يونيو 2022
جانب من الإزالات

جانب من الإزالات

 في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بإستمرار حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه، قامت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري اليوم السبت الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٢ بإزالة (٣) عائمات مخالفة بمنطقة الكيت كات بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الإزالات بتأمين كامل من قوات الشرطة وبالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية ، وأن أعمال إزالة العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن هذه الإزالات تُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل، وأن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجارى المائية بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

الجدير بالذكر أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٨ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى ٨.٤٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.