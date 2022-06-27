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وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى حميات الزقازيق

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
09:13 م | الإثنين 27 يونيو 2022
وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفي حميات الزقازيق

وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفي حميات الزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، جولة تفقدية بمستشفى حميات الزقازيق، اليوم الاثنين، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفى، والوقوف على أعمال التطوير الجارية بها، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وكيل الصحة يوجه بسرعة انتهاء الأعمال بالأقسام الطبية

وتابع وكيل وزارة الصحة آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير، وما تم إنجازه منها، وتفقد مبنى الكلى الصناعي، ووجه ببعض الملاحظات في الأعمال الجارية لمراعاتها قبل التشطيبات النهائية، وبعض المقترحات التي من شأنها زيادة القدرة الإستيعابية للأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وذلك في حضور مدير المستشفى، موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية ببعض الأقسام الطبية، والبدء في تشغيلها لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

استكمال تشغيل قسم الكلى الصناعي بمستشفى أبوكبير 

يأتي ذلك بعد مرور وكيل وزارة الصحة بالشرقية على مستشفى أبوكبير المركزي شمال الشرقية، وتوجيهه بالتشغيل التجريبي للجناح الثاني لقسم الكلى الصناعي، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، ليسع القسم الجديد 65 ماكينة، بدلاً من 45 ماكينة بالقسم القديم، بتكلفة تقديرية بلغت 9 ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وكذلك تشغيل وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، بتكلفة تقديرية بلغت 405 ملايين جنيه، والتي تم دعمها وفقاً لتوجيهات محافظ الشرقية، ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة أبوكبير.

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