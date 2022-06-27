حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 27-6-2022 مهنيا وعاطفيا

ترتفع معدلات المشاهدة يوميًا عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن حظك اليوم، والذي يتغير بشكل يومي حسب حركة الفلك والأبراج والكواكب حول الشمس.

وفيما يلي يعرض «الوطن» للقراء حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 27-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على قول رأيك بلباقة، وتهتم اليوم باكتشاف أمر جديد.

حظك اليوم برج الحمل 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدعمك وتجد أن المحيطين بك هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الثور 27-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وتجد أن هناك قضايا مهنية ومالية تشغلك، وعليك أن تدرس جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الثور 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وتعلّم كيف تدرس المعطيات بهدوء.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمدك ذلك بالقدرة على العطاء والتألق وتعبر عن مشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للقيام بمبادرة عاطفية أو للدخول في تجربة عاطفية جديدة.

حظك اليوم برج السرطان 27-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك وابتعد عن الأضواء.

حظك اليوم برج السرطان 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بعدم الإصرار على موقفك كي لا تثير الأجواء ضدك وعليك أن تكون مرنا.

حظك اليوم برج الأسد 27-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يجعل اليوم مناسبا للحصول على دعم أو مساندة من أشخاص مخلصين.

حظك اليوم برج الأسد 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

قد تلتقي بشخص يبحث عن معرفتك، وقد تنمو علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

حظك اليوم برج العذراء 27-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم برج العذراء 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتحديد هدف واحد واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

حظك اليوم برج الميزان 27-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج.

حظك اليوم برج الميزان 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالثقة والسعادة وترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

حظك اليوم برج العقرب 27-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية وتكسب بسبب مرونتك.

حظك اليوم برج العقرب 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

قد يساعدك الوضع الفلكي على الاقتراب ممن تحب وقد تكتشف أمرا خافيا.

حظك اليوم برج القوس 27-6-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج القوس، القمر في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك ولا تعط وعودا لا يمكنك الالتزام بها وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

تذكّر أن أفضل حل دائما هو التفاهم بهدوء مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

حظك اليوم برج الجدي 27-6-2022 على الصعيد المهني

أما مواليد برج الجدي، القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

ينفعك اليوم تنظيمك لوقتك وجهودك وتشعر بسعادة عاطفية وعائلية.

حظك اليوم برج الدلو 27-6-2022 على الصعيد المهني

تشعر بسلام نفسي وتبدو في حالة مزاجية رائعة.

حظك اليوم برج الدلو 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 27-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والمستجدات.

حظك اليوم برج الحوت 27-6-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. وعليك اليوم ألا تدع الأفكار السوداء تجتاحك.