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محمود مسلم

السيطرة على حريق في مخزن «كرتون» بالعاشر من رمضان 

كتب:

سمر السيد ونظيمه البحراوي
09:34 م | الإثنين 27 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية على حريق اندلع في مخزن خاص بمصنع «كرتون» في مدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم الاثنين، وسط أنباء أولية عن إصابة عدد من العمال. 

إخطار أمن الشرقية بنشوب حريق في مخزن كرتون 

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في مخزن مصنع كرتون بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أقسام المصنع.

إخطار النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءت   

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه، وسرعة تحريات أجهزة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة. 

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