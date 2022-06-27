طالب بجامعة أسيوط تقدم بلاغاً ضد زميلها: «هددني بالقتل»

تقدمت طالبة بجامعة أسيوط ببلاغ ضد أحد زملائها في نفس الجامعة، تتهمه فيه بأنه هددها بالقتل، بسبب رفضها الزواج منه، لتبدأ الأجهزة المختصة التحقيق في البلاغ، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيل الطالبين، كما تم أخذ تعهد عليهما بعدم التعرض، والتوصية بإجراء تقويم نفسي للطالب المشكو في حقه.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، واللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود مذكرة من الأمن الجامعي يتضمن قيام طالبة تُدعى «م. ع. ح.»، طالبة بالفرقة الثالثة في إحدى كليات جامعة أسيوط، بتحرير محضر ضد الطالب «ش. م. س.»، بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، يتضمن قيام الطالب بتهديدها، لعدم موافقتها على الزواج منه.

رئيس جامعة أسيوط يستدعي الطالبين وأسرتيهما

وعلى الفور، تم إخطار الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الذي قرر استدعاء الطالب وأهليته، والطالبة وأهليتها، وأخذ التعهدات عليهما بعدم التعرض، وإجراء تقويم نفسي للطالب، بما يتفق مع الدراسة التعليمية.

قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل الطالبين

ومن جانبهأ، قررت نيابة قسم أول أسيوط، برئاسة المستشار إيهاب الصاوي، وبإشراف المستشار خالد عبدالشكور، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، إخلاء سبيل طالب وطالبة بجامعة أسيوط، بعد تحرير الطالبة بلاغ تتهم الطالب بمحاولته إجبارها على الزواج منه، وتهديدها بالقتل، بعد أخذ التعهدات عليهما بعدم التعرض.