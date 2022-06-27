عاجل.. الأردن يكشف جنسيات ضحايا تسرب الغاز السام

كشف نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في الأردن حمزة حاج حسن، أن عدد الحالات التي أدخلت من طاقم السفينة والمواني، جراء تسرب الغاز السام نحو 300 حالة، بقي منهم نحو 114 إصابة، منها حالتان حرجتان.

وأكد المسؤول الأردني، وفق ما نقلت صحيفة السبيل الأردنية، وفاة 11 حالة منهم 6 أردنيين والباقي أجانب من طاقم السفيني المسجلة في هونج كونج حيث يحمل طاقمها الجنسيتين الفيتنامية والصينية.

ملابسات حادث تسرب الغاز في العقبة بالأردن

وكان مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ خالد المعايطة كشف أن حادثة تسرب الغاز جرى أثناء تحميل الحاوية رقم (6) على الرصيف رقم (4).

وأوضح في تصريحات إعلامية أن 5 حاويات جرى تحميلها على الباخرة حسب الأصول وبإشراف قسم السلامة العامة قبل وقوع حادثة التسرب.

ولفت المعايطة إلى أن الحاوية (رقم 6) والتي يبلغ حجمها (20 قدم) وتحمل (20 طناً) من غاز الكلورين وأثناء مناولتها انقطع حبل المناولة ما أدى إلى تسرب الغاز في بقعة كبيرة بالميناء.