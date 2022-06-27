صاحب فكرة إنتاج الخبز من البطاطا: «هنقدر نسد فجوة القمح»

قال الدكتور عبد المنعم الجندي رئيس قسم البحوث السابق بمحطة بحوث البساتين بسخا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، صاحب مشروع إنتاج الخبز من البطاطا، إن البطاطا من المحاصيل الغذائية المهمة ولها أهمية عالمية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة on: «الدراسة العلمية أجريتها في الفترة من 1994 حتى 2002، واستطعت استخراج تراكيب وراثية مختلفة يمكن خلطها مع دقيق القمح وتعطي نتائج مبهرة عالية الجودة لما تتميز به هذه البطاطا عالية الجودة».

اكتشاف هجين مميز من البطاطا

وذكر أنه استطاع اكتشاف هجين مميز من البطاطا التي تستخدم في الخبز، ويتم إضافتها على القمح وهو المحصول الرئيسي في إنتاج الخبز، ولكنها تساعد في تقليل استخدامه ليحدث توازن في استهلاك القمح يمكن من خلاله توفير كمية كبيرة منه.

وواصل: «اشتغلت على كيفية خفض السكر في التراكيب الوراثية المختلفة الجديدة محتوى السكر بها أقل وبها بروتين ومضادات أكسدة وعناصر الغذائية المختلفة أعلى من الأصناف التقليدية».

فائدة الخبز المصنوع من البطاطا

وكان الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، صرح بأن تناول البطاطا يقي من السرطان ويساعد على ضبط السكر.