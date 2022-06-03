ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 2.69% عند إغلاق «بورصة نيويورك»

شهدت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، ارتفاعا في «بورصة نيويورك» عند إغلاق جلسة التداول في البورصة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي بـ 75.62 نقطة

وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع»، 322.44 نقطة أو 2.69%، ليسجل عند الإغلاق بـ 12316.90 نقطة، فيما صعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي بـ 75.62 نقطة أو 1.84% ليحقق 4176.85 نقطة.

كما صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 435.38 نقطة، بما يعادل 1.33%، ليسجل عند إغلاق جلسة التداول 33248.61 نقطة.

وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.1%، لتسجل 117.61 دولار للبرميل عند التسوية، كما شهد خام غرب تكساس، صعودا بنسبة 1.4% إلى 116.87 دولار.

وأمس الخميس، اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، على زيادة الإنتاج في يوليو وأغسطس المقبليين بـ 648 ألف برميل يوميًا، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

بدورها، رحبت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، بقرار «أوبك+» زيادة إنتاج النفط، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، كارين جان بيير، أن واشنطن لا علاقة لها بـ القرار.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود في البلاد، 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مايو الماضي، لتسجل 414.7 مليون برميل.

ارتفاع أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.31%

وفي سوق الذهب، ارتفعت الأسعار بما يزيد عن 1.3%، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي، وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.31%، ليسجل 1869.69 دولارًا للأونصة، كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، صعودا بـ 1.35% إلى 1873.6 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.8%

وأمس الخميس، انخفض الدولار الأمريكي، متخليا عن مكاسبه في الجلسات الأخيرة، وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.8%، ليحقق 101.78 نقطة.

وارتفعت العملات ذات المخاطر العالية، بينها الدولار الأسترالي 1.17% والدولار النيوزيلندي 1.20%، مقابل العملة الأمريكية، كما ارتفع الدولار الكندي بنحو 0.6%.

تداول «البتكوين» عند 30070.99 دولار

وصعد الفرنك السويسري بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وفي سوق العملات الرقمية، جرى تداول «البتكوين» عند 30070.99 دولار.