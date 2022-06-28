«الإسكندرية» تخصص شاطئ المندرة لذوي القدرات الخاصة: مجاني ويسع 1000 أسرة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنّ المحافظة خصصت العام الماضي شاطئ المندرة لذوي القدرات الخاصة، موضحا أنّه مجاني ويسع 1000 أسرة يوميا، وكل الخدمات المتاحة فيه مجانية.

شاطئ المندرة لذوي الهمم

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال لقاء مع مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الخدمات رائعة جدا والمستوى عال ومميز، كما أنّه أفضل من الشواطئ التي يتطلب دخولها دفع تذكرة»، مشيرا إلى أنّ ذوو الهمم كانوا محرومين من نزول البحر، وبالتالي فكرت المحافظة في التعامل مع الأمر، وتطورت الأفكار كي لا يحرموا من حقهم الطبيعي.

شاطئ مجاني والخدمات متاحة

وتابع محافظ الإسكندرية: «وعدنا ضيوفنا بـ شاطئ كبير مجاني غرب المدينة، ولدينا هذا العام شاطئ الأنفوشي، ونجهز شاطئ آخر من أجل ذوي الهمم».

أحد مرتادي الشاطئ: فكرة عشرة على عشرة

وأشاد أحد مرتادي الشاطئ بالفكرة، قائلا إنّها «عشرة على عشرة»، لأن ذوي الهمم يرتاحون فيه: «بنشوف كل حاجة جميلة هنا، ومش عارف أقول أنا مبسوط قد إيه».