القابضة للمياه تعلن الطوارئ وتشكل غرف عمليات استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات، لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

مواجهة أي طارئ

وشدد «رسلان»، على الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسبا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي بالقاهرة وكل المحافظات.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تلقي البلاغات والشكاوى

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود شكاوى موضحًا أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حملة توعوية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى في شبكات الصرف الصحي والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية التي تنتج عن تلك السلوكيات الخاطئة.

كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك https://www.facebook.com/HCWWeg أو عبر موقعها الإلكتروني www.hcww.com.eg وشددت على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب من قبل المواطنين والحفاظ على كل قطرة مياه.