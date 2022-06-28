صفحات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة

زعمت صفحات الغش الإلكتروني، على تطبيق تليجرام، تداول أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه طلاب الشعبتين الآن داخل اللجان الامتحانية، بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في الساعة التاسعة ظهرًا.

عمليات التعليم تتتبع الأسئلة والإجابات المتداولة

وقال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية في وزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات، يتتبع الأسئلة المتداولة للغة الألمانية عبر صفحات الغش، منذ بدء الامتحان، للتحقق منها والتأكد من صحتها وأنّها نفس الأسئلة مع الطلاب.

امتحان الثانوية العامة مؤمنة بالكامل

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 مؤمّنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم توزيعها علي الطلاب باللجان الامتحانية.

وبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في الساعة الحادية عشرة ظهرا.