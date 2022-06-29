مزرعة وادي السيح.. ملحمة سطرها جهاز التعمير في سيناء

رحلة شاقة للوصول إلى مزرعة وادي السيح، الوصول إليها أشبه برحلة سفاري شاقة للغاية، الطريق عبارة عن منحدرات ومرتفعات ومعظم الطريق غير ممهد.

علي بعد 80 كيلو من الطريق الدولي النفق شرم الشيخ، تبدأ رحلة الوصول إلى وادي السيح، بعد مدينة أبورديس تجاه مدينة أبوزنيمة تتجه يسارا عبر منحدر شديد لتبدأ رحلة الذهاب إلى إحدى أهم المناطق في مصر بالنسبة لقطاع المحاجر، على جانبي الطريق الضيق الذي لا يتجاوز عرضه 8 أمتار تنتشر المحاجر مثل رمل الزجاج والبازلت، تجمعات بدوية صغيرة يتعدى عددها أكثر من 25 تجمعا تابعة لقرية الرملة منتشرة على جانبي الطريق.

60 دقيقة بالتمام والكمال للوصول إلى مزرعة وادي السيح التابعة لقرية الرملة، لن تصدق ما تراه بعد هذه الرحلة الشاقة، بعد مشاهدة الجبال والهضاب والصحاري إلى واحة خضراء في قلب سيناء وداخل العمق الاستراتيجي.

ملحمة سطرها جهاز تعمير سيناء

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال إن ما شاهده أمس ملحمة وإنجاز وإعجاز قلما تجده، وقدم الشكر إلى اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على هذا العمل الشاق الذي يغزو قلب سيناء، موضحا أن المنطقة الصحراء الخالية من أي مظاهر للحياة أصبحت واحة خضراء على مساحة 35 فدانا.

وأضاف أن المزرعة خلال عام فقط أنتجت الخيار والطماطم والفلفل، وهذا إنجاز تحقق في عهد الرئيس السيسي لأن الدولة ترفع شعار نحن نستطيع دائما.

وقال إنه سوف يدعو وسائل الإعلام المختلفة لمشاهدة هذه الملحمة ليعرف الجميع ما يتحقق على أرض سيناء من تنمية حقيقية توفر فرص عمل للأهالي.

وتناول المحافظ الغداء مع أهالي قرية الرملة وسط أجواء احتفالية خاصة، وأكد المحافظ أنه اعتاد الجلوس على الأرض مع المواطنين وتناول الطعام معهم.

وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السكري رئيس مجلس إدارة شركة المعادي للأعمال الزراعية إيفرجرين الذي أخذ على عاتقه تنفيذ هذا المشروع وفقا لأحدث الأساليب العلمية الحديثة في مجال الزراعة، وقال إنه نجح في تنفيذ 30 مزرعة في شمال وجنوب سيناء.

أسس اختيار للمزرعة

قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن اختيار المزرعة في أي منطقة في سيناء له اسس، أهمها توفر مصدر ري جوفي من للمياه، ومعرفة نسبة ملوحة المياه ثم البدء في اختيار الأرض لزراعتها طبقا لأحدث الاساليب العلمية الحديثة، حيث يتم حفر بئر للبدء في زراعة الأرض.

وتابع كل مزرعة تضم صوب زراعية، احواض سمك، نخيل، زيتون، حظائر للأغنام، بالإضافة إلي زراعات مكشوفة، موضحا أن الهدف من إقامة هذه المزارع هو خدمة المجتمع المحلي وتعليم اهالينا من البدو طرق الزراعة الصحيحة باستخدام الري بالتنقيط.

وقال إن الإنتاج يجري توزيعه علي الأهالي بأسعار أقل من السوق ويعاد استخدام مياه أحواض السمك في الزراعة لأنها تكون غنية بعناصر معدنية.

تفاصيل مزرعة وادي السيح

المهندس ناجي إبراهيم، مدير تعمير منطقتي شمال وجنوب سيناء استعرض مزرعة وادي السيح والتي تبلغ مساحتها 35 فدانا، وتكلفة إنشائها 15 مليون جنيه، وتضم المزرعة 15 صولة زراعية، 30 فدانا من الفاكهة والزيتون، حوض سمك على مساحة فدان، حظيرة لتربية الأغنام، منحل، بالإضافة إلى 500 نخلة برحي.

وأضاف أنه جرى تنفيذ 27 مزرعة نموذجية في محافظتي شمال وجنوب سيناء وكانت نصيب جنوب سيناء 15 مزرعة.