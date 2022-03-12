«تعمير سيناء»: بدء بناء 12 عمارة سكنية بالريسة والضاحية في العريش

تسارع الدولة الزمن في إعادة إعمار أرض الفيروز ببناء المشروعات التنموية التي لا تتوقف؛ وذلك من خلال البدء في بناء عمارات سكنية وبيوت ريفية بأولوية خالصة لأهالي وسكان شمال سيناء.

وأكد المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقتي تعمير جنوب وشمال سيناء ، في تصريح لـ«الوطن»، أنه سوف يتم بناء 12 عمارة سكنية كاملة المرافق بمنطقتي حي الضاحية وحي الريسة شرق مدينة العريش.

وأضاف «إبراهيم»، أن البناء سوف يكون بواقع 6 عمارات في حي الضاحية، و6 أخرى في حي الريسة بجوار مديرية الصحة شرق مدينة العريش.

وأوضح أنه سوف يتم البناء بشكل حضاري، وأن العمارات سوف تكون كاملة المرافق بمساحات كبيرة، وذلك للمستحقين من أهالي المناطق.

وأشار رئيس منطقة التعمير في سيناء، إلى أن البناء سوف يبدأ مطلع الشهر القادم، وذلك بتكلفة 84 مليون جنيه، وتم بالفعل إسناد المهمة للمقاولين ليتم الإنجاز في أسرع وقت ممكن.

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة في بيان له أن العمارات التي يتم أنشاءها، سوف تبنى بشكل حضارى، وبمساحات جيدة، وذلك من أجل تعويض أهالى حرم ميناء العريش، حيث أنه سوف يتم بناء 6 عمارات كاملة المرافق بالريسة، وأخرى بحي الضاحية، وأن المسافة بين المنطقتين لا تتجاوز كيلو متر واحد

إسناد المهمة لـ3 مقاولين لسرعة العمل والانتهاء

وأوضح أنه أسند مهمة بناء العمارات بحي الريسة إلى 3 مقاولين، بواقع عمارتين لكل مقاول، ليكون هناك منافسة على الإنجاز والأفضل في الاستلام، وأن الإنجاز سوف يكون في أسرع فرصة ممكنة قد تكون لنقل أهالي حرم الميناء بشكل عاجل إلى تلك المناطق.

بناء 25 بيتا بدويا بالمنطقة

ومن جهة أخرى أكد عبد اللطيف أبو زماط، أحد وجهاء قرية الظهير جنوب الشيخ زويد في تصريح لـ«الوطن»، أن جهاز تعمير سيناء قد استلم قطعة الأرض المتبرع بها أحد الأهالي ليتم بناء 25 بيتا بدويا بالمنطقة، وذلك بأولوية لأهالي المكان، وتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف «أبو زماط»، أن لجنة من جهاز التعمير والمقاولون قد تسلمت الأرض بالفعل بمدخل قرية الظهير، وأنه سوف يتم البناء مطلع الشهر القادم بحسب ما أكده جهاز التعمير.