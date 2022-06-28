بينهم طفلان.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 45 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «ميرنا ماهر يوسف 28 سنة ربة منزل ومقيمة القاهرة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن، جوزيف نبيل عزمي 32 سنة مهن حرة مقيم القاهرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، جيسكا جوزيف نبيل 4 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة وكسر في الذراع اليسرى، مارسلينو جوزيف نبيل 6 سنوات مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، مادونا صابر عزمي 24 سنة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليمني وجميعهم مقيمي القاهرة».

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.