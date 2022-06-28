عضو مجلس الأمة العماني عن السد الإثيوبي: ما يؤثر على مصر سلبا يضر الخليج

قال حاتم الطائي عضو مجلس الأمة العماني، إن ما يؤثر على مصر سلبا، سيؤثر على كل دول الخليج، والعكس الصحيح، مؤكدا أنه كلما كان هناك مسارات ومواقف مشتركة بين مصر والبلدان في الخليج، في مواجهة التحديات القائمة، مثل الإرهاب أو ملف السد الإثيوبي، الذي كان موقف عمان واضحا وصريحا منه، كلما كان ذلك أفضل.

موقف مصر أساسي في كل القضايا

أضاف عضو مجلس الأمة العماني، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أن الموقف المصري أساسي في كل القضايا المهمة ومواجهة التحديات، مشددًا على أن مصر قلب العالم العربي كله، وبالتالي لا بد من التنسيق، خاصة أن هناك الكثير من المشتركات بين البلدين.

السياسة العمانية والمصرية تؤمن بالمفاوضات

أكد الطائي، على ضرورة وجود الكثير من العمل الدبلوماسي القائم، لأن المصالح المشتركة كثيرة بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ السياسة العمانية والمصرية دائما ما تؤمن بالمفاوضات، وتتحلى بالحكمة والتعاطي العقلاني مع كل القضايا: «لسنا مع التوترات، أو نريد إيجاد حلول، وما يجب أن نفكر فيه بشكل أفضل، هو الحلول مع المفاوضات».