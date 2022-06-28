مصدر بـ«التعليم»: ضبط 9 طلاب بهواتف وساعات مبرمجة في امتحاني الفرنساوي والألماني

أكد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية في الوزارة، ضبطت 9 طلاب داخل لجان الثانوية العامة، بعد ثبوت تورطهم في تصوير ونشر أجزاء من امتحانات مواد اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي والألماني».

ضبط أدوات الغش مع الطلاب

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه جرى ضبط أدوات الغش مع الطلاب التسعة، أغلبها أجهزة هواتف محمولة، وساعة مبرمجة، وتم تحرير محاضر غش لهم، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.

محاضر غش

وأضاف المصدر، أنّه سيتم تطبيق عقوبات علي الطلاب الغشاشين المسؤولين عن بتصوير ونشر أسئلة الامتحان عبر صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي.