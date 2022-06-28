«المصرية للحوم والدواجن»: نضخ 120 طنا يوميا في أوقات الذروة «فيديو»

قال العميد محمود السعدني، رئيس مجلس الشركة المصرية للحوم والدواجن، إن الشركة تتضخ في الأسواق 70 طنا من اللحوم يوميًا، وفي أوقات الذروة تصل هذه الكمية إلى 120 طنًا يوميا، مشددًا على أن هذه اللحوم يجري استيرادها كأبقار من السودان، وتتدخل لجنة من الطب البيطري في السودان للكشف عليها للتأكد من خلوها من أي أمراض قبل شحنها إلى توشكى.

محجر يسع أكثر من 30 ألف رأس

وأضاف «السعدني» خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، اليوم الثلاثاء: «توشكى بها محجر يسع أكثر من 30 ألف رأس، وبعد الوصول إلى توشكى يتم توقيع الكشف ثم الذبح في مجزر على أعلى مستوى، والتأكد من اللحوم بعد الذبح عبر كشف ثالث للتأكد من خلوها من أي أمراض».

شحن اللحوم إلى مجزر البساتين

وتابع رئيس مجلس الشركة المصرية للحوم والدواجن: «يتم شحن اللحوم من توشكى إلى مجزر البساتين لتوفير اللحوم، وخاصة أن المجزر تابع للشركة القابضة التي تسعى إلى توفير وإتاحة السلع الاستراتيجية، وتصل اللحوم إلى مجزر الشركة في عربات مبردة، ويتم الصرف لكل المنافذ الخاصة بالشركات الشقيقة».

وأردف رئيس مجلس الشركة المصرية للحوم والدواجن أن هناك 1350 منفذًا على مستوى الجمهورية ويتم ضخ اللحوم يوميًا، وتصل إلى 120 طنًا في اليوم الواحد، خلال فترة الذروة والمواسم مثل عيد الأضحى المبارك.