الطلب على اللحوم يهبط بأسعار الدواجن.. و«الشعبة»: «الكيلو» مرشح للتراجع

تراجعت أسعار الدواجن في السوق، ليباع الكيلو جرام الواحد بـ39 جنيهًا في المزرعة، في وقت يُقبل فيه المصريون على استهلاك اللحوم قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن»، إن التوقعات لأسعار الدواجن بمثابة توقعات سوق، ولكن وفقا لانتشار صكوك الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، ستكون اللحوم أكثر استهلاكا في الوقت المقبل.

تراجع سعر الكيلو في المزرعة

وأضاف «السيد»، أن سعر الدواجن انخفض بعد بلوغه 40 جنيهًا في الفترة الماضية، وأصبح الكيلو يباع بـ39 جنيه في المزرعة، مضيفًا أن المنظومة الإنتاجية بحاجة إلى مزيد من الانضباط الذي سيقود بدوره الأسعار إلى مزيد من الاستقرار والثبات.

وطمأن رئيس الشعبة، جموع المصريين، بأن إنتاج الدواجن في مصر في مستوى جيد من حيث الوفرة، وإن كانت مصر تستورد الأعلاف اللازمة للإنتاج باعتباره أحد أهم مدخلاته، موضحًا أن مصر قادرة على مواصلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، لافتًا إلى أن إنتاج مصر بالكيلو جرام يبلغ 2.195 مليار طن، في حين يصل حجم إنتاج مصر من البيض 13 مليار بيضة.

الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج

واختتم رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، قائلًا إن بالنسبة لاستيراد الأعلاف، فإنها تمثل المشكلة القائمة نظرًا لأنها تعد المكون الأكبر الذي تصل نسبته إلى 70% من إجمالي مدخلات الإنتاج، موضحًا أنها تضم خليطًا من الصويا والقمح والذرة.