أخبار امتحان الألماني اليوم.. «سهل والطلبة خارجين مبسوطين»

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن أخبار امتحان الألماني اليوم، على محرك البحث جوجل، وذلك عقب انتهاء الامتحان بدقائق، للاطمئنان على أبنائهم وعلى مستوى الامتحان الذي استغرق ساعتين بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء.

امتحان الألماني اليوم.. في متناول الطلاب

وعن أخبار امتحان الألمانى اليوم، جاءت آراء أولياء الأمور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على «الجروبات» الخاصة بالأمهات، معبرة عن مدى سهولة مادة الألماني، لترد إحدى الأمهات «الولاد خارجين مبسوطين الحمد لله»، وقالت أخرى: «الحمد لله، سهل جدًا»، وردت أخرى: «الحمد لله ابني طمني وامتحان الألماني كويس وسهل اللهم لك الحمد».

أجواء الامتحان تسير بشكل جيد ومنضبط

وحول بحث أولياء الأمور عن أخبار امتحان الألماني اليوم، قال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، لافتًا إلى أن أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأشار عدد من طلاب الثانوية العامة، بمحافظة بنى سويف إلى سهولة امتحان اللغة الألمانية، وشكر العديد منهم فى سهولة المادة بشكل عام، مشيدين بسهولة امتحان اللغة الألمانية.

الغرفة المركزية بوزارة التعليم تتابع سير الامتحانات

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم أنّ الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتابع سير الامتحانات مع مديري المديريات بغرف العمليات، للاطمئنان على سير الامتحانات، للتأكد من عدم وجود أي معوقات، والاطمئنان على وجود ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن غدًا الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)