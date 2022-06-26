تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية حول امتحان اللغة العربية

تباينت آراء طلاب الثانوية العامه بلجان محافظة القليوبية حول امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم على مستوى المحافظة، حيث أكد عدد كبير منهم أن مستوى الامتحان متوسط وأنه في متناول كافة مستويات الطلاب، بينما أعرب عدد منهم عن استياءهم من عدم ملاءمة وقت الامتحانات مشيرين إلى أنه كان «طويل جدا» وأن النحو كان «تقيل».

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من أمام اللجان رصدت خلاله مستوى امتحان اللغة العربية، ورأى بعض الطلاب أن الامتحان كان في متناول الجميع، بينما رأى آخرون أن الامتحان كان به نسبة صعوبة وغير ملائم للوقت، فيما كشفت غرفة عمليات الامتحانات غياب 202 طالبا وطالبة عن الامتحانات اليوم فيما أصيبت طالبة بمدرسة طحانوب بشبين القناطر باشتباه زائدة، وتم نقلها لمستشفى شبين المركزي.

" href=" ">

محافظ القليوبية يتفقد لجان الامتحانات ببنها وكفر شكر

في سياق متصل تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم امتحانات الثانوية العامة بعدد من مدارس مدينتي بنها وكفر شكر، حيث تفقد المحافظ لجان مدارس الشهيد الرائد أحمد فؤاد حسن شعبان الثانوية ولجان مدرسة الدكتور مصطفى محمود بتصفا بكفر شكر، ولجان مدرسة السادات بشبلنجة ولجان مدرسة البنك الوطني بأتريب بمدينة بنها، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والتي انطلقت الاثنين الماضي ومستمرة حتى الخميس الموافق 21 يوليو 2022 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

أقصى درجات الحماية

وأكد المحافظ تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف المحافظ، في بيان له، أنه يتم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

واطمأن على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لسير الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبناءنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 42887 طالبًـا وطالبة، منهم 18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 112 لجنة بـ12 إدارة تعليمية.