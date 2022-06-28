وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: ملحمة وطنية خالدة

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ثورة 30 يونيو

وقال وزير الداخلية، في برقيته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة: «يُسعدني أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة، راجيا المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد».

ملحمة وطنية في الوفاء

وأضاف أنّ الاحتفاء بتلك الذكرى الخالدة، يُجسد قيم الوفاء لملحمة وطنية، أهدت الأمم نموذجًا فريدًا لشعب عظيم، احتمى في 30 يونيو بحكمة قائده، وثار في وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته، ليُرسِّخَ بذلك صفحة عطاء وخلود ومرتكز لارتياد مسيرة العمل الوطني، وآفاق مستقبلٍ مشرق ومُفعم بالآمال، لتحيا مصر الكنانة على مر العصور في عزة وكرامة، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنّه تعالى نعم المولى ونعم النصير».