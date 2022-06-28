«تنمية المشروعات»: 5 رخص مؤقتة وشيكات إقراض لعملاء الجهاز ببورسعيد

أكد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن وفدًا من الجهاز زار محافظة بورسعيد، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة.

وذكر الجهاز في بيان، أن الوفد عقد لقاء مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورافق محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة في جولة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة فضلا عن زيارة بعض المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب زيارة مدينة بورفؤاد لمتابعة بعض المشروعات التي حصلت على رخص توفيق أوضاع من خلال الجهاز.

وأضاف البيان: «قام الوفد بتفقد مركز التراخيص بحي المناخ ببورسعيد، وزيارة معرض صنع في بورسعيد، الذي يشارك فيه أصحاب المشروعات الممولة من الجهاز».

تسليم شيكات إقراض

وتم تسليم عدد من عملاء الجهاز 3 شيكات إقراض مباشر بقيمة مليون ونصف مليون جنيه، وكذلك 5 رخص مؤقتة و5 رخص نهاية للبدء في مشروعاتهم الجديدة.

وضم وفد جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية، والدكتور خالد نصر، مدير المنطقة الثانية بالجهاز، ووائل حامد، مدير فرع الجهاز ببورسعيد.

إتاحة الدعم والمساندة للمشروعات والشركات الصغيرة

وقال محافظ بورسعيد إن المحافظة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لإتاحة مختلف أوجه الدعم والمساندة للمشروعات والشركات الصغيرة والعمل على حل أية مشكلات قد تواجههم على أرض الواقع، مؤكدا التركيز على إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية للعمل على تلبية احتياجات الأسواق من المنتجات محلية الصنع والتي تتمتع في نفس الوقت بجودة عالية مضيفا أن دعم هذه المشروعات يتفق مع سياسة الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل وتوفير مستوى اقتصادي أفضل للمواطنين.

وأوضح النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن زيارة أعضاء اللجنة لمحافظة بورسعيد تأتى في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة وقيام اللجنة بمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والعمل على تذليل المعوقات التي قد تصادف تطبيقه، بجانب تفقد المشروعات بالمنطقة الصناعية، وكذلك زيارة المشروعات التي تم تقنين أوضاعها وبعض المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات للتعرف على تجارب الشباب في إقامة مشروعاتهم الصغيرة ومدى استفادتهم من التيسيرات والمزايا التي يتيحها القانون الجديد.